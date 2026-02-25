Diageo Aktie
|18,45EUR
|-2,95EUR
|-13,79%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein schwacher Umsatz, ein gesenkter Ausblick und eine Dividendenkürzung seien nicht wirklich überraschend gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun komme es auf die strategischen Pläne des Chefs Dave Lewis im Sommer an./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
16,39 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
