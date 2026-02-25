Diageo Aktie

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

25.02.2026 13:06:10

Diageo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein schwacher Umsatz, ein gesenkter Ausblick und eine Dividendenkürzung seien nicht wirklich überraschend gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun komme es auf die strategischen Pläne des Chefs Dave Lewis im Sommer an./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:33 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19,55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
16,39 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

