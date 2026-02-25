Santander Aktie
|11,02EUR
|0,26EUR
|2,40%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander kurz vor einem Investorentag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,25 Euro belassen. Das Interesse der Anleger dürfte sich vor allem auf die Kostenkontrolle der spanischen Großbank richten, schrieb Benjamin Toms in einem Ausblick am Mittwoch. Auch das Potenzial bei den Ausschüttungen dürfte dort Thema sein./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:36 / EST
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
12,25 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
10,91 €
Abst. Kursziel*:
12,24%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
11,02 €
Abst. Kursziel aktuell:
11,12%
Analyst Name::
Benjamin Toms
KGV*:
-
