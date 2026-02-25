Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

969,70EUR 33,70EUR 3,60%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 12:55:24

Adyen BV Parts Sociales Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen angesichts aktueller Zahlen zum Bezahlvolumen von Stripe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der privat geführte US-Kontrahent Adyen mit einem starken Anstieg alt aussehen lassen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierzu müsse man allerdings anmerken, dass Adyen Ende 2024 das Bezahlsystem CashApp eingestellt habe. Das habe das Unternehmen Volumina gekostet./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1 350,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
950,00 € 		Abst. Kursziel*:
42,11%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
969,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,22%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

mehr Nachrichten