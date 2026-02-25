HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 1309 Pence auf "Neutral" belassen. Die Gewinnkennziffern lägen über den Erwartungen, schrieb Jason Napier am Mittwoch. Treiber seien die Nettozinserträge im Bankengeschäft gewesen. Auch die Kernkapitalquote (CET1) haben die Schätzungen übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
13,09 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
13,54 £
Abst. Kursziel*:
-3,35%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
13,68 £
Abst. Kursziel aktuell:
-4,34%
Analyst Name::
Jason Napier
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|15,72
|5,79%
