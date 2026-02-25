Die Analysten der britischen Bank Barclays haben ihr Kursziel die Aktien der heimischen Wienerberger von 35,00 Euro auf 32,00 Euro gesenkt. Die Empfehlung "Overweight" bleibt unverändert bestehen.

Die Barclays-Analysten nehmen die Wienerberger-Einschätzung zur Kenntnis, dass die Profitabilität in der Branche möglicherweise einen kritischen Punkt erreicht hat. "Das Management präsentierte seinen Wachstumsplan und Synergien wurden eingehend diskutiert. Kurzfristig bestehen Gegenwinde, darüber hinaus bestehen aber auch Handlungsoptionen", schreibt der analysierende Experte Pierre Rousseau.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 1,92 Euro für 2026, 2,29 Euro für 2027 und 2,90 Euro für 2028. Die Dividenden sollen sich für 2026 auf 0,95 Euro pro Wertpapier sowie 0,95 für 2027 und 1,00 für 2028 belaufen.

Am Mittwoch notierten die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit plus 0,14 Prozent bei 28,16 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0061 2026-02-25/11:11