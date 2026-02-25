Wienerberger Aktie
|28,08EUR
|-0,04EUR
|-0,14%
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
Wienerberger kaufen
Die Analysten der britischen Bank Barclays haben ihr Kursziel die Aktien der heimischen Wienerberger von 35,00 Euro auf 32,00 Euro gesenkt. Die Empfehlung "Overweight" bleibt unverändert bestehen.
Die Barclays-Analysten nehmen die Wienerberger-Einschätzung zur Kenntnis, dass die Profitabilität in der Branche möglicherweise einen kritischen Punkt erreicht hat. "Das Management präsentierte seinen Wachstumsplan und Synergien wurden eingehend diskutiert. Kurzfristig bestehen Gegenwinde, darüber hinaus bestehen aber auch Handlungsoptionen", schreibt der analysierende Experte Pierre Rousseau.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 1,92 Euro für 2026, 2,29 Euro für 2027 und 2,90 Euro für 2028. Die Dividenden sollen sich für 2026 auf 0,95 Euro pro Wertpapier sowie 0,95 für 2027 und 1,00 für 2028 belaufen.
Am Mittwoch notierten die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit plus 0,14 Prozent bei 28,16 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com
AFA0061 2026-02-25/11:11
|Zusammenfassung: Wienerberger AG kaufen
|
Unternehmen:
Wienerberger AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
28,16 €
|
Abst. Kursziel*:
13,64%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
28,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,04%
|
Analyst Name::
Pierre Rousseau
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
24.02.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.02.26
|Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
24.02.26
|Wiener Börse-Handel ATX verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
24.02.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|12:07
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:11
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|12:07
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:11
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|12:07
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:11
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|11.05.17
|Wienerberger Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|27,98
|-0,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:15