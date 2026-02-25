Fresenius Aktie
|51,26EUR
|1,10EUR
|2,19%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 57 Euro belassen. Grundsätzlich stark wertet Analyst Sven Kürten weiterhin den Wachstumsmotor Kabi. Ins Bild passe, dass das Management des Gesundheitskonzerns den mittelfristigen Zielmargenkorridor angehoben hat, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Knackpunkt sei aber der Ausblick 2026./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Kaufen
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
49,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
51,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
14:20
|WDH/ROUNDUP 2: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
13:35
|ROUNDUP 2: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Ausblick enttäuscht Börse (dpa-AFX)
|
12:35
|Fresenius-Aktie dennoch unter Druck: Gewinnanstieg ebnet Weg für profitables Wachstum (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11:55
|AKTIE IM FOKUS 2: Fresenius sehr schwach nach Ausblick - Chartbild eingetrübt (dpa-AFX)
|
11:07
|Fresenius SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy (finanzen.at)
|
10:52
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 53,60 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|12:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:59
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|08:40
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:59
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|08:40
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:59
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08:40
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|50,90
|1,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:59
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:03
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|13:00
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|12:57
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12:07
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:15
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:15
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|11:09
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:02
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|11:01
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|10:53
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|10:51
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|10:50
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|10:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:28
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10:26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:19
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:18
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:18
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:11
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:58
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Bayer Neutral
|UBS AG
|09:47
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:27
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:27
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|09:26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|09:16
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|09:07
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|09:06
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08:59
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|08:58
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital