Air Liquide Aktie

178,68EUR 1,40EUR 0,79%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

25.02.2026 13:00:47

Air Liquide Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide vor einem Kapitalmarkttag von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Marge (Ebit) des Gaseherstellers habe seit 2022 um 3,6 Prozentpunkte zugelegt, schrieb Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Investorensicht gehe es nun um die Frage, ob Air Liquide den Rückstand im Vergleich zu Linde wettmachen kann./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
178,48 € 		Abst. Kursziel*:
17,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
178,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,53%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

