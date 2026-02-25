Diageo Aktie
|18,45EUR
|-2,95EUR
|-13,79%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1780 Pence auf "Neutral" belassen. Negativ rage beim Spirituosenhersteller das Ausmaß des Umsatzrückgangs heraus, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwoch. Belastet habe vor allem das Geschäft in den USA. Mit einer Dividendenkürzung hätten nicht alle am Markt gerechnet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
17,80 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
20,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16,41 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
15:03
|ROUNDUP: Guinness-Hersteller Diageo kappt Dividende - Aktie stürzt ab (dpa-AFX)
|
12:26
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in London: FTSE 100 stärker (finanzen.at)
|
09:56
|Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08:20
|New Diageo CEO slashes dividend and signals price cuts (Financial Times)
|
24.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
24.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|13:59
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|10:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|09:51
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|19,15
|-10,51%
