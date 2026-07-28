SAFRAN Aktie
|340,50EUR
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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Der französische Triebswerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb George McWhirter am Dienstag. Die Anhebung der Jahresziele sei bereits vom Markt antizipiert worden./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
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Unternehmen:
SAFRAN S.A.
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
355,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
340,20 €
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Abst. Kursziel*:
4,35%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
340,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
4,26%
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Analyst Name::
George McWhirter
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KGV*:
-