Unilever Aktie
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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe das zugrundeliegende Volumenwachstum deutlich positiv überrascht, schrieb Guillaume Delmas in einer Schnelleinschätzung am Dienstag. Das zugrundeliegende Preiswachstum sei jedoch enttäuschend ausgefallen. Die Profitabilität habe der Markterwartung entsprochen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sell
|
Unternehmen:
Unilever PLC
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
44,40 £
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Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
49,81 £
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Abst. Kursziel*:
-10,87%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
49,84 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,91%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
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KGV*:
-
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