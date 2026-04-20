LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Commerzbank von 36 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Der Vorstoß der Unicredit sichere Commerzbank-Aktien ab. Der Kurs liege gerade so eben über dem Gebotspreis der Italiener und weitere Käufe könnten für Auftrieb sorgen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT



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