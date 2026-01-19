CTS Eventim Aktie

74,65EUR -2,55EUR -3,30%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 10:52:55

CTS Eventim Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" belassen. Das Ticketvermarktungs- und Eventgeschäft des Unternehmens zeige weiter Robustheit, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Dank Europa-Auftritten internationaler Künstler sehe die Veranstaltungs-Pipeline für die kommenden Jahre gut aus. Diebel traut CTS prozentual zweistellige Wachstumsraten beim operativen Ergebnis (Ebitda) zu, was zu höheren Dividenden führen könnte. Zudem sei im Vergleich zu Konkurrent Live Nation die Bewertung günstig./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
75,25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
74,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CTS Eventim

mehr Nachrichten

Analysen zu CTS Eventim

mehr Analysen
10:52 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
14.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 74,65 -3,30% CTS Eventim

Aktuelle Aktienanalysen

11:56 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
11:56 Ferrari Overweight Barclays Capital
11:50 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
11:45 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:44 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:42 Ahold Delhaize Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:36 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:36 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:29 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:17 Renault Overweight Barclays Capital
11:01 Volkswagen Overweight Barclays Capital
11:00 BMW Underweight Barclays Capital
10:59 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
10:58 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10:57 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
10:53 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:52 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:18 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
10:17 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:16 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:43 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
09:42 National Grid Outperform Bernstein Research
09:41 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
09:41 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09:17 voestalpine kaufen Barclays Capital
09:12 Bayer Neutral UBS AG
08:57 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:51 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07:50 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
07:31 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
07:26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:18 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:15 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:00 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Daimler Truck Halten DZ BANK
16.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
16.01.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Symrise Kaufen DZ BANK
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen