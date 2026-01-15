Danone Aktie

76,72EUR 0,44EUR 0,58%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 10:02:58

Danone Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone vor Zahlen für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Geschäft mit "spezialisierten Lebensmitteln" gleiche das träge Wassergeschäft mehr als aus, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76,40 € 		Abst. Kursziel*:
24,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
76,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,83%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

mehr Analysen
10:02 Danone Buy UBS AG
14.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Danone Overweight Barclays Capital
12.01.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Danone S.A. 76,52 0,31% Danone S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

10:52 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
10:42 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:33 Richemont Buy Deutsche Bank AG
10:26 Henkel vz. Neutral UBS AG
10:24 adidas Buy UBS AG
10:16 Südzucker Hold Warburg Research
10:15 DWS Group Neutral UBS AG
10:15 RWE Buy UBS AG
10:14 Enel Buy UBS AG
10:05 BP Neutral UBS AG
10:03 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:02 Danone Buy UBS AG
09:34 VINCI Buy Deutsche Bank AG
09:32 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
09:30 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
09:29 Fraport Hold Deutsche Bank AG
09:19 easyJet Sell Deutsche Bank AG
09:13 Philips Buy UBS AG
09:12 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
08:55 PUMA Neutral UBS AG
08:55 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
08:54 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
08:54 Holcim Outperform Bernstein Research
08:53 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
08:53 ABB Market-Perform Bernstein Research
08:52 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
08:52 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
08:30 Tesla Equal Weight Barclays Capital
08:25 SAFRAN Overweight Barclays Capital
08:19 Nike Equal Weight Barclays Capital
08:17 RWE Overweight Barclays Capital
08:14 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:12 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:12 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:56 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:55 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
07:49 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:59 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06:31 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06:30 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen