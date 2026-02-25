Danone Aktie

72,32EUR 0,22EUR 0,31%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

25.02.2026 18:54:09

Danone Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einer Investorenveranstaltung des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Gespräche seien hinsichtlich einer Erholung in den USA im Jahr 2026 optimistisch gewesen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Kommentare mit Blick auf eine starke Erholung des organischen Umsatzwachstums ab dem zweiten Quartal hätten beruhigt./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
72,46 € 		Abst. Kursziel*:
24,21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
72,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,45%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

Analysen zu Danone S.A.

18:54 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Danone Kaufen DZ BANK
23.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Danone Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Danone S.A. 72,34 0,33% Danone S.A.

