Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einer Investorenveranstaltung des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Gespräche seien hinsichtlich einer Erholung in den USA im Jahr 2026 optimistisch gewesen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Kommentare mit Blick auf eine starke Erholung des organischen Umsatzwachstums ab dem zweiten Quartal hätten beruhigt./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT
