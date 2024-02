ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone nach einer Unternehmensveranstaltung in London auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die wichtigste Botschaft des Finanzvorstands sei gewesen, dass der Lebensmittelhersteller immer noch am Anfang einer Trendwende stehe und 2024 erneut deutliche Investitionen in sein Wachstum vornehmen werde, schrieb Analyst Guillaume Delmas am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick auf das laufende Jahr sei zuversichtlich./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 10:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 10:43 / GMT





