Porsche vz. Aktie

41,88EUR 0,65EUR 1,58%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

21.01.2026 07:44:46

Porsche vz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Aussagen des Autoherstellers vom Vorabend zur jüngsten Geschäftsentwicklung seien zurückhaltend gewesen, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schwächere Zahlen im Großhandel dürften das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr belastet haben. Der Experte senkte seine entsprechende Schätzung für 2026 um 7 Prozent./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:27 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
41,03 € 		Abst. Kursziel*:
9,68%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
41,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,45%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:20 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
07:48 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
07:44 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
