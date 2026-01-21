Porsche vz. Aktie
|41,88EUR
|0,65EUR
|1,58%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Aussagen des Autoherstellers vom Vorabend zur jüngsten Geschäftsentwicklung seien zurückhaltend gewesen, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schwächere Zahlen im Großhandel dürften das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr belastet haben. Der Experte senkte seine entsprechende Schätzung für 2026 um 7 Prozent./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:27 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
41,03 €
|
Abst. Kursziel*:
9,68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,45%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
19.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.01.26
|XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08:20
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:48
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:20
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:48
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07:48
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|08:20
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|08:20
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:48
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:47
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|07:33
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|07:25
|Enel Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:23
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:29
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:11
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets