Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum vierten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe einen starken Jahresabschluss verzeichnet, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei allen Rohstoffen außer Aluminium seien die Markterwartungen und seine Prognosen übertroffen worden. Besonders stark sei die Förderung von Eisenerz ausgefallen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rio Tinto plc
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
75,80 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
66,38 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis
KGV*:
-
