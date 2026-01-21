NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft Contitech sei in dem Zahlenwerk der Schwachpunkt, schrieb Michael Aspinall in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Stark habe dagegen das Reifengeschäft abgeschnitten. Der Free Chashflow liege am oberen Rand der Erwartungen./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.