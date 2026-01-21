RATIONAL Aktie

620,50EUR -1,00EUR -0,16%
RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

21.01.2026 09:02:16

RATIONAL Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational vor Geschäftszahlen von 741 auf 747 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen dürfte sich im Schlussquartal 2025 in etwa so entwickelt haben wie in den neun Monaten zuvor, schrieb Lars Vom-Cleff in einem Ausblick am Mittwoch. Der Umsatz dürfte im Gesamtjahr 2025 um fünf Prozent gestiegen sein und das operative Ergebnis (Ebit) um zwei Prozent./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
747,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
616,50 € 		Abst. Kursziel*:
21,17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
620,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,39%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

