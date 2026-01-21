FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet vor Geschäftszahlen von 36,00 auf 36,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekomanbieter sei gut aufgestellt, um die Jahresziele für 2025 zu erreichen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Mobilfunkgeschäft rechnet der Experte mit höheren Ausgaben für das Marketing./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET



