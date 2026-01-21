freenet Aktie

28,50EUR 0,36EUR 1,28%
freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

21.01.2026 08:55:41

freenet Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet vor Geschäftszahlen von 36,00 auf 36,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekomanbieter sei gut aufgestellt, um die Jahresziele für 2025 zu erreichen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Mobilfunkgeschäft rechnet der Experte mit höheren Ausgaben für das Marketing./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

freenet AG
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
36,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,12 € 		Abst. Kursziel*:
35,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,77%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu freenet AG

