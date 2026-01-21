Alstom Aktie
|25,96EUR
|-0,33EUR
|-1,26%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom nach Auftragsdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Diese seien stark gewesen, schrieb Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Qualität in den Auftragsbüchern des Herstellers von Schienenfahrzeugen und -systemen werde besser./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,53 €
|
Abst. Kursziel*:
16,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,41%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
