Alstom Aktie

25,96EUR -0,33EUR -1,26%
Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

21.01.2026 09:33:18

Alstom Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom nach Auftragsdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Diese seien stark gewesen, schrieb Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Qualität in den Auftragsbüchern des Herstellers von Schienenfahrzeugen und -systemen werde besser./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,53 € 		Abst. Kursziel*:
16,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,41%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alstom S.A.

