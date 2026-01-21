Danone Aktie
|69,94EUR
|-3,32EUR
|-4,53%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit Blick auf einen Rückruf für Milchprodukte der Marke Dumex in Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Marke habe in Singapur, Malaysia und Thailand einen geschätzten Umsatz von etwa 120 Millionen Euro, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit mache die Marke 0,4 Prozent des Konzernumsatzes aus. Da der Rückruf für Nestle schwerwiegender sei, könnte Danone Marktanteile hinzugewinnen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:35 / ET
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,20 €
|
Abst. Kursziel*:
24,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,96%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
