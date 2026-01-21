PUMA Aktie
|21,13EUR
|-0,23EUR
|-1,08%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte. Im Gegensatz dazu hätten sich die Papiere der Sportartikelhersteller mit minus 13 Prozent schwach entwickelt und erschienen deshalb nun vergleichsweise attraktiv./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
20,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,58%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
21,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,35%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.01.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.01.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Puma auf 'Buy' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
13.01.26
|MDAX aktuell: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.at)