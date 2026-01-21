adidas Aktie

152,85EUR 0,90EUR 0,59%
adidas

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

21.01.2026 08:45:57

adidas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Eine abnehmende Immigration in den USA im Verbund mit einer sinkenden Fertilität dürfte die Alterung in dem Land verstärken, schrieb das Analystenteam um Nadine Sarwat in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Für den Konsum bedeute dies eine sinkende Nachfrage. Die Anbieter von Sportbekleidung wie Adidas und Nike seien davon aber voraussichtlich weniger stark betroffen als die Bekleidungsbranche generell./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:27 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
153,20 € 		Abst. Kursziel*:
76,24%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
152,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
76,64%
Analyst Name::
Nadine Sarwat 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

