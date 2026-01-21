Continental Aktie

64,20EUR 0,16EUR 0,25%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

21.01.2026 12:52:26

Continental Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Continental nach vorläufigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das enttäuschende operative Ergebnis (Ebit) sei vor allem einer schwächeren Volumenentwicklung bei Contitech geschuldet, schrieb Jose M Asumendi in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Derweil hätten die Gewinne im Reifengeschäft seine Erwartungen übertroffen. Diese seien auch der entscheidende Kursfaktor für die Aktie, da das Unternehmen nur diesen Geschäftsbereich weiterführen werde./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:11 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
63,38 € 		Abst. Kursziel*:
19,91%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
64,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,38%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

mehr Analysen
13:02 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
12:52 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Continental Buy UBS AG
13.01.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Continental AG 63,40 -1,00% Continental AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 