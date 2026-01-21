NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Continental nach vorläufigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das enttäuschende operative Ergebnis (Ebit) sei vor allem einer schwächeren Volumenentwicklung bei Contitech geschuldet, schrieb Jose M Asumendi in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Derweil hätten die Gewinne im Reifengeschäft seine Erwartungen übertroffen. Diese seien auch der entscheidende Kursfaktor für die Aktie, da das Unternehmen nur diesen Geschäftsbereich weiterführen werde./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:11 / GMT





