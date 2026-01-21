Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Continental nach vorläufigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das enttäuschende operative Ergebnis (Ebit) sei vor allem einer schwächeren Volumenentwicklung bei Contitech geschuldet, schrieb Jose M Asumendi in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Derweil hätten die Gewinne im Reifengeschäft seine Erwartungen übertroffen. Diese seien auch der entscheidende Kursfaktor für die Aktie, da das Unternehmen nur diesen Geschäftsbereich weiterführen werde./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63,38 €
|
Abst. Kursziel*:
19,91%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
64,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,38%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
Continental AG
|63,40
|-1,00%
