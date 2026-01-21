LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
576,60 €
Abst. Kursziel*:
12,73%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
585,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
11,04%
Analyst Name::
Piral Dadhania
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:57
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
