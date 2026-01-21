Danone Aktie
|68,86EUR
|-4,40EUR
|-6,01%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Singapur auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die unmittelbaren Auswirkungen wären für den Nahrungsmittelkonzern überschaubar, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Markt könnten allerdings Bedenken aufziehen, dass es von Danone auf breiterer Front Rückrufe geben könnte und die Reputation des Unternehmens leide, so die Expertin. Spezialnahrung stehe für ein Drittel des Konzernumsatzes und gut die Hälfte des operativen Ergebnisses (Ebit)./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
