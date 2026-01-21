QIAGEN Aktie
|45,18EUR
|-1,83EUR
|-3,89%
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Qiagen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist stehe erneut wegen Übernahmegerüchten im Fokus, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst auf einen Bloomberg-Bericht, dass Qiagen strategische Optionen prüfe, darunter auch einen möglichen Verkauf. Der Aufsichtsrat führe unter anderem Gespräche mit US-Interessenten wie Thermo Fisher, Danaher und Agilent. Laut Kürten macht "das attraktive und dynamisch wachsende Produktportfolio Qiagen zu einem attraktiven Übernahmeziel". Der Ausgang der Gespräche zum jetzigen Zeitpunkt sei allerdings völlig offen./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Kaufen
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
45,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
45,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
12:28
|QIAGEN-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie (finanzen.at)
|
12:27
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
11:49
|Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die QIAGEN-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|12:15
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11:36
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|10:59
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11:36
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|10:59
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10:59
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|45,30
|-3,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:33
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:02
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:54
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|12:52
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:35
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:35
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|12:15
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11:44
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:44
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11:43
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:41
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|11:36
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|10:59
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|VINCI Buy
|UBS AG
|10:53
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:49
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:49
|KSB Buy
|Warburg Research
|09:39
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:34
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:34
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|09:07
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:02
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:57
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:56
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|08:56
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|08:55
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:20
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:48
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:47
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|07:33
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital