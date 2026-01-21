NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Aussagen des Autoherstellers vom Vorabend zur jüngsten Geschäftsentwicklung deuteten auf einen Rückgang der Volumina im Großhandel hin, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Rückgang dürfte durch einen hohen Vergleichswert im vierten Quartal 2024 noch verstärkt werden./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:19 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.