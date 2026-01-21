NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,07 Euro belassen. Die Stimmung im US-Lebensmittelhandel sei im zweiten Halbjahr 2025 schlechter geworden, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fallende Rohstoffpreise und Ausnahmen von den Importzöllen schränkten den Spielraum für höhere Preise ein. In diesem Umfeld rät der Experte weiterhin zum Untergewichten der Aktien im Portfolio./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 09:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.