Deutsche Börse Aktie
|256,50EUR
|12,70EUR
|5,21%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der britische Hedgefonds TCI sei bei der Deutschen Börse wieder dabei mit einem Anteil von 5,15 Prozent - 20 Jahre nachdem TCI die Pläne des deutschen Börsenbetreibers für eine Übernahme der London Stock Exchange durchkreuzt und als wertzerstörend bezeichnet habe, schrieb Tom Mills am Montag. Es sei ihm derzeit nicht klar, warum TCI eine Posiiton bei der Deutschen Börse aufgebaut habe und welche Absichten man hege. Der Dax-Konzern befinde sich aber in einem Prozess eines weiteren signifikanten Zukaufs; die Akquisition der Fondsplattform Allfunds, sofern kartelltrechtlich genehmigt, sollte in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein und öffne womöglich ein Fenster für aktivistische Interventionen./rob/ajx/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
250,50 €
|
Abst. Kursziel*:
11,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
256,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,16%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
17:59
|Starker Wochentag in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
17:59
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14:02
|AKTIE IM FOKUS 3: Deutsche Börse stark - Krisenprofiteur und TCI-Spekulationen (dpa-AFX)
|
12:26
|XETRA-Handel DAX fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|11:15
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:15
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:15
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|256,30
|5,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:00
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:10
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|15:03
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13:47
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:50
|freenet Sell
|UBS AG
|12:48
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:38
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12:37
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12:13
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|12:08
|Ryanair Buy
|UBS AG
|12:07
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|12:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|12:03
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|12:02
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|11:57
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|11:55
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:44
|K+S Sell
|UBS AG
|11:43
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:42
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|11:15
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|10:24
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|10:05
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|09:44
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|09:28
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:31
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08:30
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:42
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:21
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:17
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:17
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:11
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:54
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.