Deutsche Börse Aktie
|254,40EUR
|4,80EUR
|1,92%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Broker, Vermögensverwalter und Börsenbetreiber setzt Tom Mills auf Euronext, wie er am Sonntag in seinem Branchenausblick schrieb. Deren Aktie werde trotz des ergebnisseitig (EPS) starken ersten Halbjahrs noch unter ihrem Hoch aus dem Mai 2025 gehandelt. Bei der London Stock Exchange (LSE) würden vernünftige Diskussionen von unsinnigen Kursschwankungen überschattet. Die Deutsche Börsen werde derweil mit einem seltenen Bewertungsaufschlag gehandelt. Die relative Bewertung könnte darauf hindeuten, dass der Aktie in der zweiten Jahreshälfte der Schwung fehle. Doch Mills bleibt bei seinem Kaufvotum, nicht zuletzt wegen des unterschätzten Potenzials für Umsatzsynergien mit der Allfunds Group, deren Übernahme voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werde./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 17:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 17:44 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
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Unternehmen:
Deutsche Börse AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
280,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
253,50 €
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Abst. Kursziel*:
10,45%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
254,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,06%
|
Analyst Name::
Tom Mills
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KGV*:
-
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