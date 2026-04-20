Deutsche Börse Aktie
|263,40EUR
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|1,07%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan rechnet für die Eschborner wie auch die Euronext mit starken Quartalsberichten, wie sie am Montag in ihrem Ausblick schrieb. Die Markterwartungen an das Gesamtjahr hätten Luft nach oben./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
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Unternehmen:
Deutsche Börse AG
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
310,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
263,10 €
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Abst. Kursziel*:
17,83%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
263,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,69%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
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KGV*:
-
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