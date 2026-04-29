LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Overweight" belassen. "Ein guter Angriff ist die beste Verteidigung", schrieb Analystin Grace Dargan am Dienstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht. Strukturelles Wachstum sei im Umfeld eines normalisierten Geschäftsumfeldes die beste Variante./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.