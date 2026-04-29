Deutsche Börse Aktie
|261,90EUR
|-2,50EUR
|-0,95%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Overweight" belassen. "Ein guter Angriff ist die beste Verteidigung", schrieb Analystin Grace Dargan am Dienstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht. Strukturelles Wachstum sei im Umfeld eines normalisierten Geschäftsumfeldes die beste Variante./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
310,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
267,60 €
|
Abst. Kursziel*:
15,84%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
261,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,37%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
30.04.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.04.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Deutsche Börse auf 265 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Neue Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Neutral (finanzen.at)