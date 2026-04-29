Deutsche Börse Aktie

261,90EUR -2,50EUR -0,95%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 07:39:38

Deutsche Börse Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Overweight" belassen. "Ein guter Angriff ist die beste Verteidigung", schrieb Analystin Grace Dargan am Dienstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht. Strukturelles Wachstum sei im Umfeld eines normalisierten Geschäftsumfeldes die beste Variante./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
267,60 € 		Abst. Kursziel*:
15,84%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
261,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,37%
Analyst Name::
Grace Dargan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten