Deutsche Börse Aktie

261,90EUR -2,50EUR -0,95%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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30.04.2026 06:42:33

Deutsche Börse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 274 auf 265 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngste Outperformance der Aktien stehe mit einer Normalisierung der Handelsvolumina infrage, schrieb Oliver Carruthers am Mittwochabend. Er passte zudem nach dem Quartalsbericht der Eschborner seinen Bewertungsmaßstab etwas nach unten an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 22:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
264,60 € 		Abst. Kursziel*:
0,15%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
261,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,18%
Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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