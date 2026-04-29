Deutsche Börse Aktie
|261,90EUR
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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob seine Schätzungen am Dienstagabend im Rückblick auf den soliden Quartalsbericht an. Nach dem guten Lauf der Aktien sieht er allerdings kaum noch Potenzial./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:36 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
265,40 €
|
Abst. Kursziel*:
1,73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
261,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
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