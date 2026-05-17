IONOS Aktie
|28,10EUR
|-0,22EUR
|-0,78%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz aller KI-Verdrängungssorgen wachse die Kundenbasis des Webhosters immer dynamischer, schrieb Gustav Froberg am Mittwochnachmittag. Es sei zwar zu früh, den Sieg auszurufen, aber der Trend spreche für sich. Zudem hält er die Bewertung der Aktien für vernünftig./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,48 €
|
Abst. Kursziel*:
26,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,11%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu IONOS
|
15.05.26
|Börse Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
15.05.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
15.05.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
14.05.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
14.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.05.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
14.05.26
|TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IONOS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu IONOS
|14.05.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|28,10
|-0,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|15.05.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|OMV
|Barclays Capital
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital