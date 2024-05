NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Der Höhepunkt des Lohnanstiegs dürfte 2025 erreicht werden, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf die Einigung mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag. Er hatte bislang etwas schlechtere Konditionen einkalkuliert./ag/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2024 / 05:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2024 / 05:56 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.