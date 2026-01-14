DHL Group Aktie
|47,40EUR
|-0,27EUR
|-0,57%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der DHL Group zwar von 48 auf 51 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrem zuletzt guten Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die verbesserte Geschäftsdynamik sei im Kurs angekommen, schrieb Patrick Creuset am Mittwoch in seiner Branchenanalyse. Er rechnet mit starken Ergebnissen für das vierte Quartal und einem Ausblick im Rahmen der Markterwartungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
46,74 €
|
Abst. Kursziel*:
9,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,59%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
12.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12.01.26
|DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.01.26
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight in neuer Analyse (finanzen.at)