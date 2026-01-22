DHL Group Aktie
|46,39EUR
|-0,28EUR
|-0,60%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Die Logistikbranche dürfte das Jahr 2025 mit einem Anstieg des globalen Containeraufkommens um rund 4 Prozent und des internationalen Luftfrachtaufkommens um rund 5 Prozent abgeschlossen haben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Die Risiken einer vollständigen Erholung nähmen allerdings zu und könnten die Erträge belasten./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
42,80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
46,37 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,70%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
46,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,74%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
21.01.26
|Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
|
20.01.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.01.26
|DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
15.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08:44
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08:44
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08:44
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,42
|-0,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:37
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:05
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|08:55
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:47
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08:47
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:45
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:44
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:12
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|07:12
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07:11
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|07:09
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Philips Buy
|UBS AG
|07:07
|Fresenius Buy
|UBS AG
|06:46
|Fraport Sell
|UBS AG
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|06:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:34
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|06:23
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.