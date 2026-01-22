DHL Group Aktie

46,39EUR -0,28EUR -0,60%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

22.01.2026 08:44:43

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Die Logistikbranche dürfte das Jahr 2025 mit einem Anstieg des globalen Containeraufkommens um rund 4 Prozent und des internationalen Luftfrachtaufkommens um rund 5 Prozent abgeschlossen haben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Die Risiken einer vollständigen Erholung nähmen allerdings zu und könnten die Erträge belasten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
42,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
46,37 € 		Abst. Kursziel*:
-7,70%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
46,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,74%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

08:44 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 DHL Group Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 46,42 -0,54% DHL Group (ex Deutsche Post)

Aktuelle Aktienanalysen

09:37 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09:36 Dürr Hold Deutsche Bank AG
09:23 Continental Buy Deutsche Bank AG
09:23 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09:22 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:21 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:05 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
09:02 Continental Equal Weight Barclays Capital
08:55 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:48 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:48 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
08:47 Michelin Underweight Barclays Capital
08:47 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
08:46 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:45 TRATON Market-Perform Bernstein Research
08:44 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
08:42 RELX Overweight Barclays Capital
08:32 Diageo Outperform Bernstein Research
08:31 Volkswagen Overweight Barclays Capital
07:50 Diageo Overweight Barclays Capital
07:49 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
07:48 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07:41 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:39 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
07:29 Michelin Outperform Bernstein Research
07:29 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 ASML NV Outperform Bernstein Research
07:19 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:18 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
07:12 Ottobock Neutral UBS AG
07:12 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
07:11 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
07:09 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Philips Buy UBS AG
07:07 Fresenius Buy UBS AG
06:46 Fraport Sell UBS AG
06:44 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
06:43 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
06:34 Salzgitter Neutral UBS AG
06:23 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:21 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
