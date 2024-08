ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Aufpreise im Express-Geschäft könnten dem Logistiker beim operativen Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr und darüber hinaus Rückenwind verleihen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber auch mögliche Risiken für Marktanteilsverluste auf den Routen China/Asien-Europa und Asien-Amerika, wo die DHL-Aufschläge deutlich über jenen der Wettbewerber lägen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2024 / 16:27 / GMT





