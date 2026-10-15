DHL Group Aktie
|57,22EUR
|0,56EUR
|0,99%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat DHL Group mit "Outperform" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aktuelle Gewinnwachstumsdynamik im Express-Geschäft stimme ihn zuversichtlich, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Logistikkonzern lägen seine Ergebnisprognosen (Ebit) der Jahre 2028 und 2030 um 4 respektive 8 Prozent über dem Konsens. Die Aktie werde mit einem Abschlag zur Branche gehandelt. Die sich ändernde Geschäftsstruktur dürfte die Bewertung stützen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
56,92 €
|
Abst. Kursziel*:
17,71%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
57,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,09%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: RBC startet DHL Group mit 'Outperform' - Ziel 67 Euro (dpa-AFX)
|
14.10.26
|DHL: Bundesregierung streicht der Post einen Steuervorteil (dpa-AFX)
|
13.10.26
|EQS-PVR: DHL AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
13.10.26
|EQS-PVR: DHL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.10.26
|Analyse: Overweight-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
12.10.26
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|07:13
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:13
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:13
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,32
|1,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:53
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|BP Buy
|UBS AG