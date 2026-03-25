Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1730 Pence belassen. Der Rückzug der indischen Tochter aus deren Cricket-Franchise RCB helfe dem Unternehmen, die Schulden zu reduzieren, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schritt entspreche den strategischen Plänen des Spirituosenherstellers./rob/mf/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 22:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
17,30 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,73 £
|
Abst. Kursziel*:
25,96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,54%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
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