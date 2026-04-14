Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2360 auf 2320 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Laurence Whyatt passte seine Schätzungen für den Spirituosenkonzern am Dienstag an positive Timingeffekte durch das chinesische Neujahrsfest und Ostern an. Im Ausblick auf den Quartalsbericht zeigte er sich etwas optimistischer für das dritte Geschäftsquartal. Das geringere Kursziel begründete er mit Währungsbewegungen und Anpassungen beim Umlaufkapital./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
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Unternehmen:
Diageo plc
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
23,20 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
17,17 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
14,90 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Laurence Whyatt
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KGV*:
-
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