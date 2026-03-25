NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo nach einer endgültigen Vereinbarung der indischen Tochter USL über den Verkauf eines Cricket-Teams in Indien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass United Spirits Limited (USL) den Erlös in Form einer Sonderdividende ausschüttet, von der auch Diageo profitieren würde. Das Verhältnis der Nettoverschuldung zum operativen Ergebnis dürfte so leicht sinken./ck/rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:29 / EDT



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