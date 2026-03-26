Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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26.03.2026 07:36:26

Diageo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2310 auf 2360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt bewertete am Mittwochabend den Verkauf des Cricket-Teams RCS durch die indische Tochter United Spirits (USL). Der Spirituosenkonzern realisiere eine Wertsteigerung mit einem Asset, das nicht zum Kerngeschäft gehöre. Die Aktivität sei eher auf der Werbeschiene und werde auf einem zyklischen Hoch verkauft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
23,60 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
13,77 £ 		Abst. Kursziel*:
71,39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
13,77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
71,45%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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