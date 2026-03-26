Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2310 auf 2360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt bewertete am Mittwochabend den Verkauf des Cricket-Teams RCS durch die indische Tochter United Spirits (USL). Der Spirituosenkonzern realisiere eine Wertsteigerung mit einem Asset, das nicht zum Kerngeschäft gehöre. Die Aktivität sei eher auf der Werbeschiene und werde auf einem zyklischen Hoch verkauft./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
23,60 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13,77 £
|
Abst. Kursziel*:
71,39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
13,77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,45%
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
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