ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Sell" mit einem Kursziel von 2300 Pence belassen. Schwache Umsätze in Indien bedeuteten kurzfristig Risiken für den Schnapshersteller, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichwohl zeige sich das Management optimistisch für eine Rückkehr zu prozentual zweistelligem Wachstum im Verlauf der nächsten zwei Quartale./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / 13:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2024 / 13:08 / GMT





