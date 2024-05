NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal bemängelte nach dem ersten Quartal der Fondsgesellschaft den Mix der Netto-Zuflüsse, aber die Kostenziele glichen dies aus. Dies schrie er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag



