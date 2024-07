NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Absehbare Abflüsse aus weniger profitablen Produkten des Vermögensverwalters und geringere "sonstige Umsätze" dürften im zweiten Quartal von den gestiegenen Aktienmärkten 2024 weitgehend ausgeglichen werden, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 06:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 06:20 / EDT



