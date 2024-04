NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Nettozuflüsse beim Vermögensverwalter dürften im ersten Quartal hoch gewesen sein, aber vollständig von passiven und Geldmarktfonds mit niedrigeren Margen angetrieben worden sein, ähnlich wie im vierten Quartal 2023, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ungeachtet dessen habe sie ihre Schätzungen für die Gebühren leicht angehoben, da die Marktentwicklung im ersten Jahresviertel besser als erwartet gewesen sei. Mit Blick auf die künftigen Nettozuflüsse bleibt die Expertin zuversichtlich und deshalb auch bei ihrem "Overweight"-Votum./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 20:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 20:25 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.